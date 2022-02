Caso Gigi Bici, dalla pistola ai test sull’auto: tutte le perizie decisive per far luce sull’omicidio Sono diverse le perizie e gli accertamenti che la Procura ha richiesto per far luce sull’omicidio di Gigi Bici, il 60enne trovato morto fuori dall’abitazione di Barbara Pasetti. La donna si trova in carcere per tentata estorsione, ma è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere.

A cura di Ilaria Quattrone

Ore, giorni e settimane decisive per dare un'ulteriore svolta al caso di Gigi Bici, il commerciante di biciclette che a dicembre è stato trovato cadavere fuori dall'abitazione di Barbara Pasetti a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia). La 40enne si trova in carcere per tentata estorsione, ma è indagata anche per omicidio e per occultamento di cadavere. Una vicenda complessa e molto particolare. Gli inquirenti attendono i risultati delle diverse perizie richieste ai tecnici. Stando a quanto si legge in una nota stampa della Procura, si stanno effettuando degli accertamenti biologici, genetici, balistici e merceologici su tutti i reperti che sono stati trovati durante le perquisizioni effettuate in casa della donna.

Accertamenti sul cellulare della donna

A queste analisi, si aggiungono gli accertamenti tecnici che verranno effettuati sul cellulare della 40enne e sul sistema di video-sorveglianza che è installato nella villetta. Gli investigatori stanno passando al setaccio ogni possibile elemento: sotto esame anche le foglie sotto le quali era il cadavere del 60enne. Probabilmente, in base ai risultati, si potrà capire se sono le stesse che si trovavano dentro la villa di Pasetti.

Perizie anche sulla pistola e i proiettili trovati

Nell'attesa di avere i risultati di questa perizia, si sta cercando di capire se la pistola rivenuta all'interno di un vano tecnico della centralina d'allarme, insieme a una busta di plastica trasparente con dei proiettili, corrisponda all'arma del delitto. Si cercano impronte digitali e delle possibili tracce biologiche. Questi risultati potranno essere conosciuti solo tra un mese. Al vaglio anche l'auto di Criscuolo, trovata nel giorno della sua scomparsa.