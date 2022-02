Omicidio Gigi Bici, trovato un sacchetto con dei proiettili in casa di Barbara Pasetti Sono stati trovati dei proiettili in casa di Barbara Pasetti, la 40enne che si trova in carcere con l’accusa di tentata estorsione, ma è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere nella vicenda di Gigi Bici, il 60enne trovato morto fuori casa della donna.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati trovati dei proiettili in casa di Barbara Pasetti, la donna che è stata arrestata con l'accusa di tentata estorsione ed è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere nella vicenda di Gigi Bici, il 60enne trovato morto fuori dalla abitazione della 40enne. Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Provincia pavese", sarebbe stato trovato un sacchetto con una ventina di proiettili di piccolo calibro.

È stata trovata anche una pistola in casa

Questi sono stati affidati alla Polizia scientifica che adesso dovrà stabilire se questi siano compatibili con quello che ha ucciso Luigi Criscuolo l'8 novembre scorso. Le pallottole sono state trovate durante la perquisizione di giovedì 20 gennaio quando la donna è stata arrestata. Invece a febbraio, quando è stato eseguito un secondo sopralluogo, è stata trovata una pistola di piccolo calibro. Anche per l'arma sarà necessario svolgere tutti gli accertamenti del caso per capire se sia l'arma del delitto.

Si aspettano gli esami della polizia scientifica

Oltre ai proiettili e l'arma, è stata trovata anche la cassetta degli attrezzi da lavoro del 60enne. Una delle ipotesi è quindi che l'uomo sia entrato in casa della donna. La 40enne ha sempre negato un suo coinvolgimento e conoscenza di Criscuolo. Dal carcere avrebbe anche detto di essere stata incastrata. In questi giorni, la sua legale Irene Anrò andrà trovarla nell'Istituto. Intanto gli inquirenti sono alla ricerca di eventuali complici: in particolare stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo che avrebbe guidato l'auto di Criscuolo nel giorno della sua scomparsa.