Carabinieri trovano un dipinto del '700 abbandonato in una strada di campagna: era stato rubato da una chiesa L'Immacolata Concezione di Antonio Zaddei era stato rubato nell'agosto del 2022 dalla parrocchia di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. I carabinieri hanno ritrovato la tela del '700 in buone condizioni in una strada di campagna.

A cura di Enrico Spaccini

Era a bordo di una strada bianca nelle campagne di Muscoline, a pochi chilometri dal Garda, il capolavoro di Antonio Zaddei L’Immacolata Concezione. La tela, dipinta nel 1770 dall'artista esponente del Barocco italiano, era stata rubata nell'agosto del 2022 dalla parrocchia di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. I carabinieri della Compagnia di Salò lo hanno ritrovato nei giorni scorsi in buone condizioni e lo hanno restituito al parroco della chiesa di San Filippo Neri. Ora, insieme ai militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, si dovrà capire dove sia stata tenuta la tela in tutti questi mesi e come è arrivata nelle campagne di Muscoline.

Il dipinto di Antonio Zaddei ritrovato dai carabinieri

Era stato il custode della chiesa a scoprire il 18 agosto 2022 che il dipinto di Zaddei non era più appeso alla sua solita parete. Si tratta di una tale particolarmente grande, di 195 centimetri per 110 centimetri, perciò non era stato difficile notare la sua assenza. Considerando che L’Immacolata Concezione era stata dipinta nel 1770, il suo valore si aggirerebbe intorno a diverse centinaia di migliaia di euro.

Sul posto erano arrivati i carabinieri della Compagnia di Salò e quelli del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza per i rilievi del caso, ma a più di un anno di distanza non è stato ancora individuato il responsabile del furto. L'ipotesi è che ad agire siano stati dei professionisti, viste le dimensioni ingombranti del quadro e il fatto che nessuno dei residenti si sia accorto di quanto stava succedendo.

L'opera, comunque, è stata ritrovata. La tela ad olio è riapparsa ai margini di una strada di campagna a pochi chilometri dal lago di Garda e in buone condizioni, cosa che farebbe sospettare il fatto che sia stato custodito con cura per più di un anno. Gli investigatori ritengono che si sia trattato di un furto su commissione, ma al momento il mandante è ancora ignoto.