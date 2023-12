Carabinieri soccorrono una donna ferita in strada a Milano: arrestato il compagno 46enne Un 46enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma potrebbero venirgli contestati anche il reato di maltrattamenti o tentato omicidio. L’uomo avrebbe picchiato e ferito la sua compagna 40enne trovata sanguinante dai carabinieri a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una 40enne è stata soccorsa dai carabinieri questa mattina, giovedì 21 dicembre, sotto shock e con una ferita ancora sanguinante alla testa. Alla pattuglia della Stazione Barona che l'ha notata ha spiegato di essere fuggita dal compagno 46enne dopo che questo l'aveva aggredita a pugni e coltellate. Quando i militari si sono presentati nella sua abitazione, poco lontano dal punto in cui è stata soccorsa la 40enne, l'uomo ha provato a scagliarsi contro di loro. Il 46enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ma gli inquirenti stanno valutando se contestargli anche l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia o tentato omicidio.

La vittima dell'aggressione si trova ora sotto osservazione al pronto soccorso dell'ospedale del San Carlo. La 40enne, infatti, lamenta ancora dolori alla testa, al petto e anche problemi respiratori. Quando è stata soccorsa nella mattinata del 21 dicembre in via Santa Rita da Cascia ha spiegato ai carabinieri che era stato il compagno a ridurla così.

I due avrebbero litigato fino a che lui, un 46enne di nazionalità montenegrina, l'ha picchiata e colpita con un coltello. Non era la prima volta che il compagno si rivelava violento contro di lei, ma la 40enne non lo ha mai denunciato. Per questo motivo, dopo aver affidato la 40enne alle cure dei sanitari del 118 arrivati con un'ambulanza, i militari sono andati a casa dell'uomo.

Una volta all'abitazione, il 46enne avrebbe provato a scagliarsi contro i carabinieri, tanto che, riporta MilanoToday, hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per fermarlo. L'uomo è stato subito arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Considerate le accuse mosse dalla compagna, rischia di essere accusato anche maltrattamenti in famiglia e tentato omicido.