Cammina lungo la strada di notte e viene investito: muore un giovane di 31 anni Un 31enne stava camminando lungo la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga quando è stato investito da un’auto che transitava in quel momento. In seguito allo schianto il giovane ha perso la vita.

È stato travolto da un'auto in transito mentre camminava lungo la strada. È morto così un giovane di 31 anni nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre. Quanto accaduto segue di poche ore un altro incidente mortale avvenuto sempre sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga.

Stava camminando al buio lungo la statale

L'investimento è avvenuto poco dopo la mezzanotte nel tratto di strada all'altezza di Bosisio Parini, comune della provincia di Lecco. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, la vittima sarebbe un 31enne di origini straniere. Al momento dell'impatto stava camminando sulla carreggiata, probabilmente in stato confusionale.

A causa del buio che avvolgeva la sede stradale, il conducente dell'auto in transito non avrebbe potuto evitare l'impatto. L'automobilista stava procedendo in direzione Sud verso Monza e, resosi conto dell'accaduto, è immediatamente sceso dalla vettura per soccorrere il 31enne.

Vani i tentativi di soccorso dei sanitari

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia e i volontari della Croce Verde di Bosisio dopo la chiamata al numero unico di emergenza. Per il giovane però non c'era già più nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della Polizia Stradale di Monza dovranno ora ricostruire la dinamica dell'incidente e soprattutto dovranno chiarire perché l'uomo si trovasse a camminare per strada al buio a quell'ora della notte. Sembrerebbe che il 31enne, che non aveva documenti con sé, sia sbucato improvvisamente da una zona boschiva adiacente alla carreggiata.