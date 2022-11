Cammina sulla statale per l’aeroporto di Malpensa, viene travolto da un’auto: muore sul colpo Il giovane transitava a piedi sulla strada statale 336 all’altezza di Busto Arsizio, in provincia di Varese, quando è stato investito da un’auto. È morto sul colpo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Stava camminando alle prime ore dell'alba sulla strada statale 336, quella che conduce all'aeroporto di Malpensa, quando è stato travolto da un'auto in transito. Così un giovane è morto sul colpo questa mattina, intorno alle 5,30. Sul posto la Polizia stradale di Busto Ariszio, in provincia di Varese, per effettuare i rilievi indispensabile per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Per ora il punto più importante da chiarire è come mai un ragazzo così giovane stesse passeggiando, da solo, a quell'ora su una strada statale a scorrimento veloce, dove solitamente transitano esclusivamente autoveicoli.

Travolto da un'auto

Il giovane pedone è stato travolto da un'auto nel tratto della strada statale 336 che va da Cassano Magnago e Gallarate Est, in direzione dell'aeroporto di Malpensa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto, a bordo dell'auto c'era una coppia di ragazzi di 21 e 24 anni. I due non si sarebbero accorti della presenza dell'uomo sulla strada.

Intanto si sta cercando di individuare le generalità del ragazzo defunto, che al momento appaiono ancora sconosciute, anche per poter avvisare la famiglia del tragico evento.