La manovra azzardata e lo schianto in contromano: chi sono madre e figlia morte sul colpo La 27enne Maimouna Lueve alla guida dell’auto e la madre Aida Sene di 56 anni seduta lato passeggero sono morte sul colpo in un incidente in contromano in galleria.

A cura di Giorgia Venturini

Una manovra azzardata e la galleria presa in contromano. Così sono morte la 27enne Maimouna Lueve alla guida dell'auto e la madre Aida Sene di 56 anni seduta lato passeggero. Nulla sono serviti i tentativi per rianimarle: le due donne sono morte sul colpo dopo essersi scontrate con un'Audi A6 con a bordo un 47 anni di Seregno, Brianza, finito in ospedale ma non in pericolo di vita. L'incidente è successo subito dopo le cinque del pomeriggio di ieri mercoledì 19 ottobre all'altezza di Dervio, in direzione nord della Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, verso Colico e Sondrio.

Come sono morte Maimouna e Aida

I vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno ricostruito passaggio per passaggio di quanto accaduto: le vittime a bordo della loro Dacia Sandero stavano viaggiando lungo la Statale 36 quando si sono accorte di aver mancato l'uscita. Così ha 27enne alla guida ha accostato in una piazzola ed è ritornata in strada facendo un'inversione a U e imboccando la galleria in contromano. Proprio in quel momento è sopraggiunto il 47enne a guida della sua audi A6. L'uomo fortunatamente è stato salvato alla cintura di sicurezza, dall'airbag e dagli altri dispositivi di sicurezza della sua berlina. Si trova ora ricoverato sotto shock in ospedale a Gravedona.

Non si saprà mai cosa abbia spinto la giovane 27enne a fare una simile manovra: tra le ipotesi quella che non ha realizzato che era in contromano. "Me lo sentivo che sarebbe successo qualcosa di brutto", ha raccontato uno degli automobilisti che per primi ha visto l'auto viaggiare in contromano.

Leggi anche Il papà che ha rapito il figlio era agli arresti domiciliari per violenze contro la madre

Inutili i soccorsi

Dopo pochi secondi sul posto sono arrivati i paramedici e medici di Areu con due automediche, i soccorritori del Soccorso bellanese e del Soccorso degli alpini di Mandello in ambulanza. Subito si sono precipitati sul luogo dell'incedente anche i vigili del fuoco di Lecco e di Bellano, i poliziotti della Stradale e i tecnici di Anas. Nulla purtroppo sono serviti i tentativi per salvare la vita alle due donne, morte probabilmente sul colpo. Sono stati necessari diversi minuti per liberarle dai rottami dell'auto.

Chi sono le vittime

Mamma e figlia vivevano insieme al marito e padre a Garlate. Erano originarie del Senegal ma da tempo ormai risiedevano a Garlate, in provincia di Lecco. "Erano molto conosciute e ben integrate. Il dolore dei familiari è il nostro dolore", precisa il sindaco Giuseppe Conti.