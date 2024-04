video suggerito

Genitori aggrediscono la prof che vuole punire il figlio e minacciano di morte la preside: denunciati La dirigente scolastica dell’istituto ‘Armando Diaz’ di Vaprio d’Adda (Milano) ha denunciato i genitori di un alunno per ingiurie e percosse. I due avrebbero aggredito una prof che voleva punire il loro figlio e minacciato di morte la preside. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo ‘Armando Diaz' di Vaprio d'Adda (nella Città Metropolitana di Milano) ha sporto denuncia ai carabinieri della Stazione locale nei confronti dei genitori di un alunno. La madre di uno studente lo scorso martedì 9 aprile avrebbe aggredito un'insegnante arrivando a tirarle i capelli in seguito a un provvedimento preso nei confronti del figlio. Il giorno seguente, durante un colloquio con la preside, la donna si è presentata in compagnia del marito e i due l'avrebbero minacciata di morte. Le accuse che vengono rivolte ai due genitori sono di ingiurie e percosse.

L'aggressione all'insegnante del figlio

Stando a quanto ricostruito, la scorsa settimana una docente della scuola media dell'istituto ‘Diaz' di Vaprio d'Adda aveva preso provvedimenti nei confronti di un ragazzino. Poiché, secondo il giudizio dell'insegnante, aveva mostrato un problema nel rispetto delle cose pubbliche, era stato deciso che avrebbe dovuto sistemare l'aula scolastica.

Quando la professoressa ha spiegato il fatto a sua madre, la donna le si sarebbe scagliata contro tirandole i capelli. Per quel fatto erano stati chiamati i carabinieri della Stazione di Vaprio e un'ambulanza per valutare le condizioni di salute dell'insegnante, che non ha richiesto particolari medicazioni.

Il colloquio con la dirigente e le minacce di morte

Il giorno seguente, la madre del ragazzino avrebbe chiesto alla dirigente scolastica, Regina Ciccarelli, un incontro per chiarire la situazione. L'ipotesi è che la donna abbia pensato che la docente avesse sospeso il figlio e a quel colloquio, di mercoledì 10 aprile, si è fatta accompagnare dal marito. Durante il faccia a faccia, il clima si sarebbe scaldato ancora: alla preside sarebbero state rivolte minacce di morte, mentre la docente aggredita il giorno prima si è sentita male.

Per la seconda volta nel giro di 24 ore all'istituto ‘Diaz' sono arrivati i militari e i sanitari. Alla fine, la dirigente scolastica ha sporto denuncia nei confronti della coppia di origine tunisina. I due dovranno rispondere delle accuse di ingiurie e percosse.