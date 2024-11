Camionista sbaglia strada e prova a fare inversione tra i campi: traffico bloccato per ore

video suggerito

Il camion bloccato a Caravaggio

Un camionista ha bloccato per ore il traffico lungo la provinciale che collega Caravaggio a Calvenzano, in provincia di Bergamo, nella mattinata di oggi, venerdì 8 novembre. Stando a quanto accertato dalla polizia locale del distretto della Bassa occidentale, l'uomo si era accorto di aver sbagliato strada e, invece di arrivare alla rotatoria, ha provato a invertire la marcia. Le ruote dell'autoarticolato, però, sono sprofondate nel terreno dei campi che costeggiano la strada, immobilizzando il mezzo. Solo dopo oltre due ore i soccorritori sono riusciti a liberare la carreggiata. Il camionista, ora, sarà sanzionato per l'inversione e per la perdita di controllo del veicolo.

La manovra azzardata

Erano passate da poco le 10 dell'8 novembre quando il conducente di un camion di un'azienda di trasporti si è accorto che la direzione che aveva intrapreso era sbagliata. Uscendo da Caravaggio, aveva imboccato la strada provinciale 130 in direzione Calvenzano. Invece di arrivare all'intersezione con la tangenziale ovest di Caravaggio, il camionista ha deciso che avrebbe provato a eseguire una inversione nel punto in cui la strada è costeggiata da terreni agricoli.

Quando ormai l'autoarticolato si era piazzato di traverso su entrambe le corsie, si è immobilizzato. Le ruote anteriori, infatti, erano finite sulla terra ed erano sprofondate a causa del peso del mezzo.

La rimozione del camion dopo più di 2 ore

La polizia locale, quindi, ha inviato sul posto alcune pattuglie per gestire il traffico, aiutare dai volontari dell'associazione carabinieri di Caravaggio, mentre i mezzi del servizio strade della Provincia e i vigili del fuoco volontari di Treviglio si sono messi al lavoro per rimuovere il camion.

L'intera operazione si è conclusa dopo all'incirca due ore, con la provinciale che è stata riaperta alle 12:30. I vigili ora stanno eseguendo i vari controlli sulla documentazione amministrativa del mezzo e del conducente, poi sanzioneranno l'autista per l'inversione e per la perdita di controllo del veicolo.