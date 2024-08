video suggerito

Camion si ribalta sulla strada statale dei Cairoli: muore il conducente di 57 anni Un tir si è ribaltato sulla strada stradale “dei Cairoli”: il conducente, un uomo di 57 anni, è morto sul colpo. Indaga la Polizia locale di Gropello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella mattina di oggi, mercoledì 21 agosto, un camion si è ribaltato sulla strada stradale 596 "dei Cairoli", che collega Pavia a Vercelli, e l'autista è morto. L'incidente è avvenuto nel tratto tra Garlasco e Gropello Cairoli, causando anche problemi alla circolazione, anche se per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli. La Polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dello schianto, anche per valutare eventuali responsabilità.

Intono alle nove meno venti di oggi un tir che procedeva da Gropello Cairoli in direzione di Vigevano si è improvvisamente ribaltato, uscendo fuori strada. Gli automobilisti in transito hanno subito chiamato il 118 per dare l'allarme e l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha immediatamente inviato sul posto un'ambulanza e un0'automedica. In supporto a loro sono arrivati anche i Vigili del fuoco.

Tuttavia, non appena arrivati sul luogo dell'incidente, i sanitari si sono accorti subito che il conducente era deceduto e non hanno potuto fare altro che comunicarne la morte. Nel frattempo sono arrivate anche le pattuglie dalla Polizia locale di Gropello Cairoli per effettuare i necessari rilievi. L'uomo deceduto aveva 57 anni ed era originario della Liguria. Ora gli agenti dovranno avvisare la famiglia e ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.