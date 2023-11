Cagnolina di 3 anni ingerisce un pezzo di hashish e ha un’intossicazione da Thc: “Non si muoveva più” Durante una delle sue solite passeggiate, la cagnolina Ambra di 3 anni avrebbe ingerito un pezzo di hashish abbandonato lungo viale Omero (Milano). Preoccupato perché non si muoveva più, il suo padrone l’ha portata dalla veterinaria che con l’analisi del sangue ha individuato l’intossicazione da Thc.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Era uscito con la sua cagnolina come ogni sera per fare una passeggiata lungo viale Omero, nel quartiere Corvetto di Milano. Una volta tornato in casa, però, la simil pinscher Ambra non si muoveva: "Faticava a stare in piedi e aveva uno sguardo assente", ha raccontato il suo proprietario. Portata dalla veterinaria, è emerso che era in corso un'intossicazione da Thc, uno dei maggiori principi attivi della cannabis.

La passeggiata lungo viale Omero

A raccontare la storia di Ambra è stato il suo padrone, Silvio Carli, in un'intervista pubblicata sulle pagine de Il Giorno. Una sera stavano passeggiando lungo viale Omero quando la cagnolina ha ingerito qualcosa. Una volta rientrati in casa, Carli si è accorto che la sua Ambra non riusciva più nemmeno a reggersi in piedi.

Preoccupato, l'ha portata subito dalla veterinaria. Da una prima visita, la dottoressa ha spiegato che la cagnolina avrebbe potuto avere un problema neurologico. Cosa che, però, non convinceva i suoi padroni dato che in 3 anni di vita Ambra non aveva mai prima di quella sera manifestato sintomi in quel senso. L'altra ipotesi, era che avrebbe potuto ingerire qualche sostanza stupefacente.

I risultati delle analisi del sangue e la cura

Effettuate le analisi del sangue, è stata effettivamente riscontrata la presenza di Thc nel corpo di Ambra, cosa che le ha provocato un'intossicazione. La cagnolina avrebbe quindi ingerito un pezzo di hashish o marijuana che probabilmente ha trovato tra il verde di viale Omero "forse buttato da qualche pusher di zona per sbarazzarsene durante un controllo delle forze dell’ordine", ha ipotizzato Carli.

Dopo lo spavento di quella sera, l'allarme per le condizioni della cagnolina è rientrato in fretta. Ambra è stata curata con una flebo che l'ha aiutata a smaltire la sostanza anomala e ora le sue passeggiate non le fa più in viale Omero.