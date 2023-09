Cade un cartello pubblicitario del negozio Chanel in via Monte Napoleone a Milano, travolta una donna Un cartellone pubblicitario montato sulle vetrine del negozio in ristrutturazione Chanel di via Monte Napoleone è caduto sul marciapiede. In quel momento stava passando una donna che è stata travolta. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 75enne è stata colpita da un cartello pubblicitario montato al posto delle vetrine del negozio Chanel di via Monte Napoleone in centro a Milano. Il cantiere aveva chiuso alle 17 di oggi, mercoledì 27 settembre, ma mezz'ora dopo uno dei pannelli di compensato è caduto finendo addosso alla donna che stava passeggiando insieme al marito 80enne. Soccorsa dai sanitari dell'Agenzia regionale emergenze urgenza, non avrebbe riportato particolari conseguenze. La 75enne è stata comunque trasportata all'ospedale Niguarda in codice giallo.

Stando a una prima ricostruzione, il pannello potrebbe aver ceduto a causa dell'eccessivo peso del materiale che era stato appoggiato, come ad esempio diverse bombole. Il cartellone fatto di legno compensato ha travolto la 75enne che stava passando in quel momento davanti al negozio Chanel, nel quale sono in corso lavori di ristrutturazione.

In un primo momento, le condizioni della donna sono apparse gravi. La centrale operativa di Areu ha, infatti, inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Dopo i primi accertamenti eseguiti dai sanitari intervenuti sul posto, è stato deciso di trasportare la 75enne in ospedale, ma si è trattato più di un provvedimento precauzionale.

La donna, infatti, avrebbe riportato solo un trauma alla spalla, mentre suo marito che si trovava al suo fianco ne sarebbe uscito illeso. Sul posto, intanto, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che si sono occupati dei rilievi del caso, permessi dai colleghi della locale che nel frattempo hanno interrotto la circolazione delle auto lungo via Monte Napoleone.