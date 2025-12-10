Cade nel fiume Adda dal Ponte San Michele alto 85 metri: ricerche in corso da ieri sera a Paderno d’Adda

Soccorritori impegnati nelle ricerche

Ore di tensione a Paderno D'Adda (Lecco) per una persona dispersa nelle acque del fiume Adda dalla serata di ieri, 9 dicembre. Secondo quanto si apprende alcuni passanti ieri sera, poco prime delle 21, avrebbero visto una persona cadere dal ponte San Michele e avrebbero subito contattato i soccorsi. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche, ancora tutt'ora attive. Presenti anche i carabinieri di Merate, il nucleo sommozzatori, il nucleo elicotteri, il nucleo SAPR (sistemi a pilotaggio remoto), gli specialisti del soccorso acquatico.

Ricerche ancora in corso

Al momento, secondo le prime informazioni diffuse da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia, la persona dispersa dovrebbe essere un uomo di circa 50 anni residente in Monza Brianza. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente né cosa sia accaduto effettivamente. I soccorritori non escludono nessuna pista, tantomeno quella di un gesto volontario. Le operazioni iniziate di sera al buio si sono interrotte nella notte e sono riprese oggi, 10 dicembre, a a partire dalle prime luci del giorno, sono attualmente in corso e proseguiranno anche nelle prossime ore. È presente anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco sta sorvolando l'area per scandagliare dall'alto la zona del fiume.



Sommozzatori impegnati nelle ricerche

Il Ponte San Michele alto 85 metri sul fiume Adda

Il Ponte San Michele a Paderno d'Adda è un ponte di ferro alto circa 85 metri che collega i paesi di Paderno e Calusco attraversando una gola del fiume Adda. È un ponte ad arco in ferro, a traffico misto ferroviario-stradale progettato dall’ingegnere svizzero Jules Röthlisberger (1851-1911) e realizzato dalla Società Nazionale Officine di Savigliano. Si tratta di uno dei maggiori ponti ad unica arcata nel mondo. Può essere considerato uno dei principali simboli dell’archeologia industriale in Lombardia e nel dicembre 2021 è stato candidato per essere inserito nella lista UNESCO dei Patrimoni dell’Umanità.