Cade della moto e finisce contro il guardrail: grave una 32enne Nella notte a Milano si è verificato un grave incidente: una donna è stata sbalzata da una moto ed è finita contro il guardrail.

Nella notte tra ieri, sabato 14 ottobre, e domenica 15 ottobre una moto è sbandata e si è schiantata contro il guardrail: nell'incidente è rimasta gravemente ferita una donna di 32 anni. La moto, però, era guidata da un 45enne. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile incidente: per il momento si sa solo che è avvenuto poco dopo la mezzanotte e mezza in via Santander, nel quartiere della Barona. Il 45enne avrebbe perso il controllo della moto e si sarebbe schiantato al suolo. La vittima, invece, sarebbe sbalzata per diversi metri ed è finita contro il guardrail.

Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno trasferito la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'Ospedale Niguarda. La donna era sveglia e cosciente: avrebbe riportato una ferita molto profonda alla gamba. Illeso invece il conducente che ha rifiutato di essere portato in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla polizia. locale.