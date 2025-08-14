Cade dalla scala mentre vernicia le persiane: muore artigiano 79enne a Pavia

Ieri mattina il 79enne di Pavia Santo De Blasi è morto dopo essere precipitato da 4 metri di altezza mentre verniciava delle persiane nel comune di Torre d’Isola. Sul caso indagano l’Ats e i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire le possibili cause della caduta.

Ieri mattina l'imbianchino 79enne Santo De Blasi è caduto da una scala, precipitando per circa 4 metri, mentre stava verniciando delle persiane a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. L'uomo, residente nel quartiere Scala a Pavia, è morto poco dopo in ospedale a causa della ferite riportate. L'Ats e i Carabinieri hanno aperto un fascicolo d'indagine per chiarire le possibili cause della caduta.

L'incidente è avvenuto nella mattina di ieri, mercoledì 13 agosto. De Blasi stava lavorando all'interno di un palazzo in via Regina Adelaide, lungo la strada provinciale che da Pavia va verso Torre d'Isola. L'imbianchino aveva posizionato due scale per pitturare le persiane al piano terra e al primo piano. Salito su quella più alta, si era fatto passare la latta di vernice e l'aveva appoggiata sul davanzale della finestra. Mentre lavorava a circa 4 metri di altezza, qualcosa è andato storto e il 79enne è caduto, precipitando davanti al bar tabacchi al piano terra del palazzo, di proprietà di un suo parente.

Le cause della caduta sono ancora da chiarire ma l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un malore improvviso o di un movimento imprudente. Le persone al bar hanno chiamato i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza all'anziano che inizialmente risultava solo ferito. Le sue condizioni, però, sono peggiorate velocemente e il 79enne è stato portato in pronto soccorso in codice rosso. Lì è morto poche ore dopo il ricovero per un arresto cardiaco.

De Blasi era molto conosciuto a Pavia, dove era socio del centro di volontariato Aps Cazzamali, che gli ha dedicato un post su Facebook per ricordarlo.