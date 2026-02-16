Cade da un ponteggio a 10 metri d’altezza nel centro di Cremona: morto operaio edile di 55 anni

Un 55enne è deceduto a Cremona in un incidente sul lavoro. L’operaio edile sarebbe precipitato da un ponteggio mobile a 10 metri d’altezza.

Foto di repertorio

Un 55enne è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio, in seguito a un incidente sul lavoro a Cremona. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si trovava su un ponteggio mobile a circa 10 metri d'altezza quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è precipitato. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

L'incidente si è verificato poco prima delle 14:30 del 16 febbraio in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Cremona. Il 55enne, di origine straniera e residente in provincia di Bergamo, si trovava sopra un ponteggio a circa 10 metri d'altezza per fare un sopralluogo al tetto di un'abitazione. Pare, infatti, che necessitasse di alcune riparazioni a seguito di varie inflitrazioni. Il 55enne, dipendente di un'azienda bergamasca, si sarebbe sporto troppo, finendo per perdere l'equilibrio e precipitare.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso, di massima urgenza, un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari hanno provato a rianimare il 55enne, ma hanno dovuto constatare il suo decesso prima di poterlo trasportare in ospedale. Con loro sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile di Cremona, gli ispettori dell'Ats Val Padana e il magistrato di turno.