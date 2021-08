Cade a terra privo di sensi mentre è al lavoro: muore un operaio Un elettricista di 44 anni è morto nel pomeriggio di ieri mentre era al lavoro. Stando alle prime informazioni, l’uomo si è accasciato a terra privo di sensi davanti ai colleghi in un cantiere di Cortenuova, in provincia di Bergamo. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: nulla è servito a rianimare il 44enne.

A cura di Giorgia Venturini

Altra tragedia sul posto di lavoro. Nel pomeriggio di ieri 17 agosto un operaio di 44 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere di Cortenuova, in provincia di Bergamo. Stando alle primissime informazioni il 44enne verso le 16.30 è caduto a terra sotto gli occhi di tutti gli altri colleghi. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Ma per l'uomo, nel cantiere faceva l'elettricista, non c'è stato più nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimarlo

Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118 con un'ambulanza, un'automedica e anche un elisoccorso. Nulla purtroppo è servito a salvargli la vita. I sanitari hanno provato più volte a rianimarlo a lungo, ma senza successo. Ora su quanto accaduto indagano i carabinieri di Treviglio: dai primi accertamenti sembrerebbe che l'uomo sia stato colpito da un improvviso malore che gli è stato fatale. La causa del decesso sarebbe dunque naturale. Si attendono però ancora gli accertamenti dei medici-legali.

Nei giorni scorsi un altro uomo era morto sul lavoro

Solo pochi giorni fa un uomo di 36 anni è morto in un'azienda che produce componenti d’alluminio per auto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo sia precipitato nel vuoto da otto metri d'altezza all'interno della Toora Casting di via Mazzini a Bergamo. I medici e i paramedici intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Inutili i soccorsi. Sulla dinamica rimane comunque al momento il riserbo. Nello stesso giorno un camionista di 49 anni è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXVII di Bergamo. L’uomo si sarebbe ferito gravemente durante lo sversamento di una sostanza liquida proveniente dalla cisterna su cui stava lavorando.