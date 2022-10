Buttano le banconote nel water per far sparire le prove, ma lo scarico si intasa: fermati dalla Polizia Tre uomini sono stati fermati a Brescia per aver allestito un laboratorio di falsificazione di banconote. Prima dell’arrivo della Polizia hanno tentato di far sparire le prove gettandole nel gabinetto.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Avevano allestito una sorta di laboratorio per falsificare banconote, ma sono stati beccati dalla Polizia e hanno tentato di nascondere le prove gettandole fuori dalla finestra e finendo per intasare il water dell'appartamento.

Producevano banconote false in un appartamento

A finire nei guai due 30enni e un 46enne. La base dei loro affari era un appartamento di Brescia, nella zona del Carmine, dove producevano banconote false. Ma il continuo viavai di persone aveva insospettito gli abitanti del quartiere che si sono rivolti alla Polizia.

Le volanti della questura e del commissariato di zona sono intervenute proprio a seguito di una segnalazione. All'arrivo degli agenti, i tre uomini, che si trovavano in quel momento all'interno dell'abitazione, hanno tentato di liberarsi dei soldi falsi gettandoli nel gabinetto.

Nell'appartamento gli agenti hanno trovato comunque numerose banconote, pronte per essere rivendute, e tutto l'occorrente per la falsificazione, compresi filigrana, reagenti, solventi, carta stagnola e guanti in lattine. I poliziotti, giunti nel bagno dell'abitazione, hanno trovato il water completamente intasato dalle banconote dopo che i tre falsari avevano cercato di disfarsi delle prove che potevano comprometterli.

Hanno tentato di disfarsi delle prove

Anche all'esterno della casa, fuori dalle finestre e nei cortili adiacenti sono stati rinvenuti i materiali utilizzati dalla banda. Nel giardino condominiale è stata ritrovata una macchina per il conteggio del denaro, lanciata con ogni probabilità per non farla trovare durante la perquisizione.

I poliziotti hanno fermato i tre uomini e hanno allertato la Polizia Scientifica che hanno proseguito gli accertamenti. Le perquisizioni sono state estese ai veicoli degli indagati e alle abitazioni di due di loro.