Ladro viene fermato dalla Polizia e si chiude in bagno per sfuggire all’arresto Un giovane di 27 anni si è barricato nel bagno di un bar di piazza Duomo a Milano per sfuggire all’arresto della Polizia. Era entrato nel locale per rubare.

A cura di Fabio Pellaco

Foto di repertorio

È entrato in un locale per rubare negli armadietti del personale, ma è stato scoperto. All'arrivo della Polizia si è barricato in bagno fino a quando non i militari non hanno fatto irruzione.

Entra nel bar per rubare con la scusa di usare i servizi

Il fatto è accaduto nella serata di martedì 4 ottobre all'interno del bar Duomo, il locale che si affaccia nella centralissima piazza che ospita la cattedrale di Milano. Secondo quanto testimoniato dai dipendenti, un giovane, un 27enne marocchino, è entrato all'interno del bar e ha chiesto di poter utilizzare i servizi igienici.

Invece di dirigersi verso la toilette si è avvicinato agli armadietti che custodiscono gli effetti personali dei dipendenti del locale mentre sono in servizio. Ha estratto il punteruolo che aveva portato con sé e ha iniziato a scassinare gli sportelli. Era riuscito ad arraffare un orologio riposto all'interno di un armadietto quando è stato scoperto dall'addetto alle pulizie che lo ha colto sul fatto.

Alla vista dei poliziotti si è chiuso in bagno

Subito dopo il personale del bar ha allertato il numero unico di emergenza e sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti sono entrati all'interno del locale, ma l'uomo alla vista della Polizia si è barricato all'interno del bagno.

Gli agenti hanno poi aperto la parto dei servizi e il 27enne non ha avuto altre possibilità di fuga. Nella perquisizione effettuata sul posto i poliziotti gli hanno trovato addosso l'orologio appena sottratto e il punteruolo che aveva utilizzato per forzare gli armadietti.

Essendo stato colto in flagranza di reato è stato arrestato per tentato furto.