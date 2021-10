Brugherio, scontro nella notte tra auto e moto: muore un centauro Un uomo di 46 anni è morto nella notte durante uno scontro tra auto e moto. Ancora tutta da costruire la dinamica dell’incidente: a perdere la vita è stato il centauro, troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto. Inutile la corsa disperata in ospedale mentre venivano praticate le manovre di rianimazione: è stato dichiarato il decesso una volta arrivato in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Incidente mortale giovedì sera tra le strade di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, un motociclista di 46 anni ha perso la vita durante uno scontro con un'auto all'altezza dell'imbocco dell'A51, in via Quarto. Ancora da chiarire le cause dell'impatto.

Inutili i soccorsi

Subito sono scattati i soccorsi: gli automobilisti che hanno assistito all'impatto hanno chiamato il 118 verso le 21. Sul posto dopo pochi minuti sono arrivati i paramedici e i medici in codice rosso. Le condizioni del motociclista sono apparse fin da subito disperate: l'uomo infatti era già in arresto cardiaco. Per tutto il tragitto vero l'ospedale di Monza i sanitari hanno eseguito le manovre di rianimazione. Purtroppo pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale è stato dichiarato il decesso. Intanto sul luogo dello schianto si sono precipitati anche i carabinieri che hanno provveduto con tutti i rilievi del caso: ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capire le eventuali responsabilità. L'automobilista coinvolto non risulta ferito.

