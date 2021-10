Briosco, ritrovata viva Sabrina Velati: per due giorni si era nascosta nei fienili Sta bene ed è stata trasferita in ospedale solo per alcuni accertamenti Sabrina Velati, la donna scomparsa da Briosco due giorni fa. Dai primi accertamenti riportati anche sui media locali la donna ha trascorso le giornate nascosta tra la vegetazione e dormendo in un fienile. A dare la notizia del ritrovamento è stato il sindaco del paese.

A cura di Giorgia Venturini

Sabrina Velati, 51 anni

Sta bene la donna di 51 anni scomparsa da Briosco, il paese in provincia di Monza e Brianza dove abita. Da due notti e tre giorni di lei si erano perse le tracce: era uscita di casa senza fare più ritorno. Da allora erano subito scattate le ricerche che aveva coinvolto forze dell'ordine e volontari. Nella serata di ieri giovedì 21 ottobre la bella notizia: Sabrina Velati è viva, è stata trovata e soccorsa verso le 21. A informare i cittadini anche il sindaco Antonio Verbicaro, che due giorni fa aveva lanciato l'appello della scomparsa della sua concittadina e si era rivolto, insieme ai famigliari della donna, ai carabinieri. "Con grande sollievo vi annuncio il ritrovamento della Sig.ra Sabrina Velati. Ringrazio tutte le persone che, instancabilmente, hanno preso parte alle ricerche ed auguro alla Sig.ra Velati di riprendersi presto", ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco nella serata di ieri.

La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti

Dalle prime informazioni riportate dai media locali, la donna avrebbe trascorso gli ultimi due giorni nascosta nella fitta vegetazione durante il giorno e dormendo in fienili durante la notte. Proprio in questa zona si erano concentrate le ricerche che ieri sera si stavano per interrompere a causa della scarsa visibilità. Poi una segnalazione aveva fatto riaccendere le speranza. La donna è stata trovata sola e spaventata, ma in salute. Si è deciso però per il trasferimento in pronto soccorso all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde per accertamenti. Restano al momento ancora sconosciute le cause dell'allontanamento della donna e dove abbia trascorso con esattezza tutte le ore. Su questo stanno cercando di fare luce i carabinieri.