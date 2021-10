Briosco, scomparsa la 51enne Sabrina Velati: ricerche in corso in tutta la Brianza In Brianza i carabinieri stanno cercando una donna, Sabrina Velati di 51 anni, scomparsa dalla scorsa notte in località Carpiano, frazione di Briosco. La donna si è allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce. Il sindaco del comune brianzolo ha lanciato un appello chiedendo a chiunque avesse informazioni utili di chiamare il 112.

Sabrina Velati, 51 anni

Sono ore di paura in Brianza per la famiglia di Sabrina Velati, la donna di 51 anni data per scomparsa dalla scorsa notte. Sabrina, residente a Carpiano, frazione di Briosco, paese in provincia di Monza e Brianza, ha fatto perdere le sue tracce allontanandosi dalla propria abitazione. Non appena accortisi della sua mancanza, i famigliari si sono rivolti alle forze dell'ordine per denunciarne la scomparsa. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Giussano con l'ausilio della polizia locale del comune brianzolo.

Il sindaco di Briosco: Chi ha informazioni chiami i carabinieri

All'appello per avere informazioni utili in caso di avvistamenti si è aggiunto anche il sindaco di Briosco, Antonio Vebicaro, che con un post su Facebook ha condiviso una foto del volto di Sabrina scrivendo: "In nottata è scomparsa la nostra concittadina Velati Sabrina, di anni 51, residente a Capriano. Sono in corso le ricerche ed ogni informazione dovrà essere subito riferita alla Stazione Carabinieri di Giussano o alla Polizia Locale di Briosco o direttamente al 112". Chiunque avesse dettagli utili al fine di ritrovare Sabrina, quindi, è invitato a contattare i seguenti numeri: 0362-850425 e 0362 95002 interno 1.

Ignoti i motivi che hanno spinto Sabrina ad allontanarsi da casa

Al momento non sono noti i motivi che hanno spinto Sabrina ad allontanarsi dall'appartamento mentre non gli inquirenti non possono escludere alcuna pista. Le squadre di ricerca stanno setacciando l'intera area subito adiacente al comune brianzolo spingendosi anche un po' più in là ma per il momento della 51enne non vi è traccia.