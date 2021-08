Brescia, uomo trovato morto a uno svincolo autostradale: scattano le indagini Un uomo di 47 anni è stato trovato morto ieri domenica 8 ottobre lungo l’autostrada Brebemi all’altezza dello svincolo di Rovato, in provincia di Brescia. Inutili i soccorsi: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sull’accaduto indagato le forze dell’ordine: tra le ipotesi più plausibili quella che il 47enne possa essere stato colpito da un malore, ma non si esclude anche che si sia trattato di un gesto estremo.

A cura di Giorgia Venturini

Terribile scoperta nella mattinata di ieri domenica 8 agosto. Un uomo di 47 anni è stato trovato morto lungo l'autostrada Brebemi all'altezza dello svincolo di Rovato, in provincia di Brescia. Ancora poche le informazioni emerse fino ad ora, certo fino a questo momento è che l'allarme è stato lanciato verso le 8.30 da un altro automobilista. Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso: inutili i disperati tentativi di rianimare l'uomo.

Lascia la moglie e i figli

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire passo per passo quanto accaduto: per ora non si esclude nessuna pista. Tra le ipotesi più plausibili quella che il 47enne possa essere stato colpito da un malore. Ma non si esclude anche un gesto estremo. Certo è che l'uomo abitava a Castrezzato dove viveva con la moglie e i figli.

Donna morta in un incidente stradale a Pavia

Intanto ieri c'è stata un'altra vittima per le strada lombarde: questa volta una donna di 51 anni è morta sul colpo dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. Da quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, un'auto Alfa Romeo Giulietta, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, sulla Provinciale 34 che collega Gerenzago e Inverno, cadendo nel fossato che costeggia la carreggiata dove viaggiano i veicoli. Inutili i tempestivi soccorsi: la donna è morta sul colpo. Si tratta di una 51enne di origini brasiliane, ma residente a Mairago, in provincia di Lodi. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto attorno alla mezzanotte. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e una auto medica, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini delle forze dell'ordine. Purtroppo, però, per la donna non c'era nulla da fare.