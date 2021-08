Uomo trovato morto in un appartamento a Vimercate: scattano le indagini Un uomo è stato trovato morto in un appartamento nelle famose Torre Bianchi di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Sull’accaduto indagano i carabinieri: per ora i militari non escludono nessuna pista. L’autopsia potrebbe svelare le cause del decesso e altri particolari dettagli utili per le indagini.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato questa mattina in un appartamento nelle famosi Torri Bianche di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Stando alle primissime informazioni, il ritrovamento è avvenuto verso le 9.30 della mattina. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118 che hanno provato disperatamente di rianimare l'uomo ma senza riuscirci: non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Per ora non si esclude nessuna pista investigativa

Dai successivi accertamenti sembrerebbe che l'uomo fosse morto da poche ore. Ora i carabinieri, giunti anche loro sul posto, sono al lavoro per cercare di capire quanto accaduto. L'autopsia potrà anche svelare le cause della morte. Per ora non si esclude nessuna pista: non è ancora chiaro se sul corpo dell'uomo ci siano dei segni di violenze.

Uomo morto precipitando da un palazzo

Altra tragedia alle prime ore di oggi, questa volta a Milano: in via Giovanni Cagliero un uomo è morto dopo essere precipitato da un palazzo. L'allarme è scattato intorno alle 7.30 quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia avvisando di un ferito grave. L'Areu ha tempestivamente inviato sul posto un'ambulanza un'automedica in codice rosso: gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare l'uomo, senza fortuna. I soccorritori, quindi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda ora sta indagando la polizia di Milano che attraverso il racconto di eventuali testimoni e la visione delle immagini di telecamere di video sorveglianza della zona dovrà ricostruire quanto accaduto e perché. Al momento, secondo quanto riportato da fonti investigative, l'ipotesi più plausibile è che l'uomo si sia volontariamente tolto la vita gettandosi dal palazzo.