Brescia, svolta nel caso della 24enne morta per overdose durante una festa: fermate 6 persone

Svolta nel caso di Francesca Manfredi, la 24enne morta per overdose in un appartamento di Brescia lo scorso agosto. Nella mattinata di oggi, lunedì 22 marzo, le forze dell’ordine hanno eseguito sei misure cautelari nei confronti di coloro che sono accusati di aver portato la droga e la dose che è stata fatale per la giovane.