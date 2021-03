Dopo le feste clandestine e gli assembramenti di venerdì, il copione si è ripetuto anche in alcune zone della Lombardia sabato sera. Già verso le 18 i carabinieri della stazione di Castano Primo e quelli della compagnia di Legnano hanno sorpreso due bar, uno a Vanzaghello (Varese) e uno a Turbigo (Milano), con clienti all'interno intente a fare un aperitivo: così i locali sono stati chiusi per 5 giorni e titolari e clienti, dieci in tutto, sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme anti contagio. Ma gli assembramenti non solo nei bar: a Cormano, alle porte di Milano, un'ora più tardi i carabinieri hanno sanzionato 3 ragazzi che insieme ad altri erano riunioni vicino alla stazione ferroviaria. All'arrivo dei militari però gran parte di loro si è dato alla fuga. Uno dei tre ragazzi fermato è stato invece trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Poco distante, a Cologno Monzese verso le 20, un altro gruppo di amici ha trascorso la serata davanti a un minimarket di un proprietà di un cittadino bengalese di 37 anni che è stato sanzionato per aver permesso la consumazione di cibo e bevande davanti al locale: un permesso che gli è costato una sanzione e la chiusura del locale per 5 giorni. La multa è scattata per altre 8 persone che non indossavano la mascherina. Impegnate a bere alcolici sono state anche una decina di giovani, tutti sudamericani tra i 19 e i 23 anni, che si sono dati appuntamento al parco "Metropolitana Cimiano", in un quartiere di Milano, per una serata tra amici: anche loro tutti sanzionati.

E ancora: a Bresso un ragazzo di 20 e uno di 21 anni, entrambi cittadini italiani, sono stati anche denunciati per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Erano insieme a un altro ragazzo, tutti sotto l'effetto dell'alcol. Alla vista dei carabinieri i tre hanno provato a darsi alla fuga, ma due di loro sono stati fermati e hanno iniziato a minacciare e insultare. Anche in questi casi sono stati sanzionati.