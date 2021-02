in foto: (Immagine di repertorio)

Nonostante gli appelli e gli inviti a fare attenzione ai propri comportamenti, il fine settimana in zona gialla in Lombardia è stato inteso da qualcuno come un "liberi tutti". Uno degli esempi più eclatanti a Limbiate, comune in provincia di Monza e Brianza, dove lo scorso sabato pomeriggio la polizia locale e i carabinieri sono dovuti intervenire per mettere fine a un pericoloso assembramento all'interno di un bar.

Come riporta la testata locale "Monzatoday", le forze dell'ordine sono intervenute dopo la richiesta di alcuni cittadini, che si sono insospettiti perché hanno notato uno strano via vai nei pressi del locale anche dopo l'orario in cui avrebbe dovuto chiudere al pubblico, le 18. Gli agenti della polizia cittadina e i carabinieri sono così giunti in via Fratelli Cervi: all'interno del locale hanno scoperto ben 200 clienti intenti a consumare, creando pericolosi assembramenti. Il titolare del locale è stato multato per inosservanza delle norme anti covid-19: il suo bar resterà inoltre chiuso per cinque giorni.

A Milano ieri sera scoperta un'altra festa abusiva: sanzionati 29 partecipanti

Episodi come quello di sabato non sono purtroppo isolati, segno che l'attenzione nei confronti del virus sta scemando, forse complice anche un po' di stanchezza, nonostante i dati dimostrino come l'incubo Covid sia tutt'altro che passato. Ieri sera un party abusivo è stato scoperto ad esempio in un locale in zona Chinatown a Milano, anch'esso chiuso per cinque giorni. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa all'esterno del locale e poi hanno scoperto che dentro c'erano 29 persone che stavano festeggiando incuranti delle norme: sono stati tutti multati, sempre con sanzioni da 400 euro cadauna.