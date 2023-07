Bimbo sta per annegare, un ragazzo si tuffa e lo salva: “Era già immobile sul fondo” Un 24enne di Vobarno (Brescia), affacciato sul terrazzo di casa, si è accorto di un bambino di 5 anni caduto in acqua e si è precipitato a salvarlo. “Ho sentito abbaiare il mio cane e mi sono voltato verso il fiume. Ho agito d’istinto, non c’era tempo da perdere”

"Mentre davo da mangiare al mio cane in terrazza ho visto dei bambini che giocavano vicino al fiume, e ho pensato che rischiavano di annegare. Pochi istanti dopo ho sentito abbaiare e mi sono voltato: uno dei due bimbi era caduto in acqua". È il racconto che Santiago, 24enne di Vobarno (Brescia) fa a BresciaToday: il giovane che, dal terrazzo di casa, si è accorto di un bambino di 5 anni caduto in acqua e si è immediatamente precipitato a soccorrerlo. Tuffandosi e guadando il torrente fino a raggiungere quel corpicino immobile, salvandogli così la vita. "Era già sul fondo, non si muoveva più".

Il salvataggio del bambino di 5 anni

Questione d'istanti. Invece di chiamare i soccorsi, Santiago corre vicino al fiume. Non c'è tempo da perdere. "L'acqua era bassa e limpida e riuscivo a vederlo, così mi sono immerso per prenderlo prima che la corrente lo trascinasse via", la testimonianza del giovane che non ha esitato a lanciarsi dentro il letto del fiume che, fortunatamente, in quel punto non raggiunge il metro e cinquanta di profondità. "L'ho portato in superficie, poi l'ho preso in braccio e l'ho scosso. Dopo pochi istanti ha cominciato a tossire e ad espellere l'acqua. Ma a quel punto, io non avevo più la forza di tornare a riva e scavalcare il muretto con lui tra le braccia".

Le condizioni del piccolo

Si trova ora in buone condizioni di salute il piccolo di 5 anni tratto in salvo da Santiago: come da prassi, è stato accompagnato in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso insieme alla madre, che ha accusato un malore a causa del forte shock. "Anche io sono ancora sconvolto e provato, ho agito d'istinto e ho ancora parecchia adrenalina in corpo", conclude Santiago. Senza forze e spaventato, ma con la consapevolezza di aver fatto la cosa giusta.