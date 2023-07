Bimba si sente male quando è vicina a un rifugio in alta quota: intervengono i soccorsi in elicottero Nella mattinata di oggi domenica 9 luglio sono stati attivati i soccorritori per una bambina che si è sentita male mentre si trovava al rifugio del Grande Camerini in Valmalenco, in provincia di Sondrio.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Attimi di tensione al rifugio del Grande Camerini in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Nella mattinata di oggi domenica 9 luglio sono stati attivati i soccorritori della VII Delegazione Cnsas Valtellina – Valchiavenna per una bambina che ha avvertito un malore nella zona del rifugio del Grande Camerini. La centrale è stata allertata alle 8 e ha mandato sul posto il Soccorso alpino e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, intervenuto con l’elicottero.

Poco dopo una squadra del Cnsas ha raggiunto la zona a piedi, mentre altri soccorritori sono stati portati in quota con l’elicottero della Guardia di Finanza. La ragazzina è stata valutata e portata in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso.