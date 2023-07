Esce di casa per cercare funghi e cade in un fiume: donna soccorsa in elicottero Una donna di 84 anni era uscita di casa per andare tra i boschi a cercare funghi quando è caduta: a dare l’allarme la famiglia quando non l’hanno vista tornare.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 84 anni è stata soccorsa dopo esser stata caduta in un torrente durante una giornata in cerca di funghi nel bosco. Tutto è accaduto a Cosio Valtellino, in Valtellina: l'anziana era uscita di casa in mattinata e quando i famigliari non l'hanno più vista tornare hanno allertato il soccorso alpino.

Trasportata in elisoccorso in ospedale

Subito si sono messi a cercarla la Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu. La donna è stata ritrovata qualche ora dopo nell'alveo di un torrente a pochi metri da casa sua: è stata ritrovata con alcuni traumi. Una volta soccorsa e stabilizzata sul posto è stata portata in elicottero in ospedale. Fortunatamente la donna sta bene, tanta la preoccupazione per i suoi famigliari.