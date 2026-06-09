“Sono stata abusata dall’idraulico in cantina”: la denuncia di una 70enne invalida residente a Milano

Una donna di 70 anni, cardiopatica e invalida, ha raccontato a Fanpage.it di essere stata abusata sessualmente da un idraulico nella cantina della sua casa in cui si era verificato la rottura di un tubo dell’acqua.

Immagine di repertorio

"Sono stata abusata sessualmente nella cantina di casa mia da un operaio", a dirlo a Fanpage.it è una donna di 70 anni, invalida, residente in zona Niguarda a Milano.

Come si legge nella denuncia sporta dalla donna ai carabinieri di Milano Greco – e che Fanpage.it ha avuto modo di visionare – i fatti si sono verificati ad aprile 2024. La 70enne racconta che nell'area cantine della sua palazzina si era rotto un tubo dell'acqua e che le infiltrazioni avevano invaso anche il suo spazio. Allertato l'amministratore di condominio, sono stati mandati tre operai per un un sopralluogo tecnico volto alla risoluzione del problema.

"Il giorno dei lavori ero presente anche io in cantina perché lì custodisco diversi oggetti personali a cui tengo molto e volevo esserci di persona per monitorare la situazione. Mentre gli operai svolgevano il lavoro, due di loro si sono allontanati per andare a prendere alcuni attrezzi in auto e io sono rimasta da sola con il terzo uomo, un operaio di origine egiziana. A un certo punto questo mi si è avvicinato e ha cominciato a toccarmi e palparmi nelle parti intime e a farmi apprezzamenti squallidi. Mi ha anche detto che non dimostro l'età che ho e di non aver mai visto una donna così in gamba", si legge nella denuncia della donna che una volta subite le molestie è rimasta impietrita per lo sgomento e la paura.

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"Una volta tornati i due operai nella cantina, quello che si è approfittato di me ha fatto finta di niente. Io sono riuscita ad allontanarmi e a chiamare un mio vicino di casa chiedendogli di raggiungermi, cosa che ha fatto finché gli operai non se ne sono andati via del tutto. È stato proprio il mio vicino a convincermi di andare a sporgere denuncia".