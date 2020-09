in foto: L’ecografo donato all’ospedale di Bergamo da un donatore anonimo (Fonte: Facebook)

Un benefattore anonimo per il suo compleanno ha deciso di fare un regalo: donare un ecografo per le gravidanze a rischio all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo strumento è stato donato prima dell'emergenza Covid-19 e, come riporta la struttura ospedaliera in un comunicato, ha un valore che si aggira intorno ai 100mila euro. Da febbraio è stato già utilizzato diverse volte dal reparto di Ostetricia e Ginecologia per seguire diverse gravidanze a rischio. "Grazie al nostro benefattore e alla sua famiglia è stata arricchita la dotazione tecnologica del nostro reparto di ostetricia", afferma il direttore generale Maria Beatrice Stasi. Dall'ospedale fanno sapere inoltre che l'ecografo sarà utilizzato anche per la diagnosi e la ricerca sulle cardiopatie congenite, malformazioni fetali o per valutare interventi chirurgici post-natali o intrauterini sul feto. Lo strumento di ultima generazione infatti consente di recuperare in modo rapido dati e immagini.

Sposi donano un defibrillatore all'associazione Croce Blu di Basso Sebino

L'ecografo all'ospedale di Bergamo non è l'unica donazione avvenuta in città. La storia ricorda molto quella che ha riguardato due sposini bergamaschi che il 13 settembre avevano deciso di utilizzare i soldi destinati alle bomboniere per donare un defibrillatore all'associazione Croce Blu del Basso Sebino. L'idea di Silvia Chiari, 27 anni e Davide Sonzogni, 34 anni, è stato un modo per ringraziare i volontari per il lavoro svolto nei primi mesi dell'emergenza Covid-19. La scelta del defibrillatore poi è stata condivisa con il presidente dell'associazione, cliente del bar in cui Silvia lavora. "Abbiamo scelto un defibrillatore, che già è stato utile per salvare la vita di una persona di 52 anni", aveva detto a Fanpage.it la 27enne qualche giorno dopo il matrimonio.