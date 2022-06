Bambina di sei anni azzannata al volto dal suo cane: gravissima La piccola si era avvicinata a uno dei cuccioli appena nati, e la femmina che li aveva partoriti l’ha aggredita. Adesso si trova in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Immagine di repertorio

Si era avvicinata ai cuccioli neonati del cane di casa, intenerita, per fargli qualche coccola. Ma la femmina che li aveva partoriti non ci ha visto più. Il suo rottweiler ha reagito immediatamente, saltandole addosso in un istante e azzannandola al volto. È accaduto ieri mattina a Cantù, in provincia di Como. La piccola, dopo essere svenuta per le ferite riportate, è stata trasportata in eliosoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sulla sorte del cane dovrà esprimersi l’autorità giudiziaria.

I genitori erano presenti

Il tutto alla presenza dei genitori, che in quel momento si trovavano in casa. Quando hanno sentito le grida disperate della figlia, sono accorsi in salotto e hanno immediatamente afferrato l’animale: solo a quel punto il cane ha mollato la presa, lasciando andare la piccola che è caduta a terra esanime. In poco tempo sono arrivati i soccorritori, che l'hanno rianimata sul posto e condotta in ospedale.

Il precedente

Solo due mesi fa, ad aprile, un'altra bambina (stavolta di otto anni) era stata aggredita e azzannata dai tre cani del suo vicino di casa a Zinasco, piccolo comune nel Pavese. Era entrata con la sua bici nel cortile, quando è stata accerchiata da un pastore tedesco, un dobermann e un weimaraner che l'hanno morsa alle braccia, a una gamba e al collo. A soccorrerla per primo era stato proprio il vicino di casa e proprietario degli animali, che le ha prestato le prime cure e chiamato i soccorsi. La piccola era stata così trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, per essere operata d'urgenza. I medici l'avevano poi dichiarata fuori pericolo: ha dovuto però affrontare un periodo di convalescenza di un mese.