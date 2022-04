Bimba di 8 anni entra nel cortile dei vicini e viene azzannata da tre cani: operata d’urgenza Paura per una bambina di 8 anni di Zinasco, in provincia di Pavia. La bimba è entrata con la sua bici nel cortile del vicino ed è stata azzannata dai suoi tre cani: operata d’urgenza, ne avrà per un mese.

A cura di Francesco Loiacono

Ne avrà per un mese, anche se sicuramente lo spavento durerà molto più a lungo. Parliamo di una bambina di soli 8 anni che, un paio di giorni fa, è stata aggredita e azzannata dai tre cani del suo vicino di casa a Zinasco, piccolo comune nel Pavese. Sull'episodio, che per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze, stanno indagando le forze dell'ordine.

La bambina è stata morsa da tre cani di grossa taglia

Stando a quanto ricostruito al momento pare che la bimba si trovasse in sella alla sua bici e sia entrata per motivi ancora da accertare nel cortile del vicino di casa. A quel punto la bambina è stata azzannata dai tre cani dell'uomo, tutti di grossa taglia: un pastore tedesco, un dobermann e un weimaraner, secondo quanto riporta la testata locale "La Provincia pavese". La bambina è stata morsa al collo, a un braccio e a una gamba.

La bambina è stata operata d'urgenza e ne avrà per un mese

A soccorrerla per primo è stato proprio il vicino di casa e proprietario degli animali, che le ha prestato le prime cure e ha chiamato i soccorsi. La piccola è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata operata d'urgenza: per fortuna i medici l'hanno dichiarata fuori pericolo, anche se adesso la bimba, ricoverata nel reparto di Pediatria, dovrà affrontare un periodo di convalescenza di un mese.

Leggi anche Autista di Amazon rubava i pacchi dei clienti e li nascondeva in campagna: denunciato

Non è chiaro se la bimba giocasse abitualmente con i cani del vicino e sia entrata dunque di proposito nel cortile. Le indagini dovranno accertare questo così come altri aspetti della vicenda ancora poco chiari. Per fortuna, comunque, la bambina non ha riportato gravi conseguenze a livello fisico.