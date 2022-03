Incidente tra auto e moto a Gorle: tre feriti, in ospedale anche un bimba di 5 anni Tre persone, tra cui una bimba di 5 anni, sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale a Gorle, nella Bergamasca. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tre persone, tra cui una una bambina di 5 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo, a Gorle, in provincia di Bergamo. Attorno alle 7 un'auto e una moto si sono scontrate la loro in via Nosside. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri della locale compagnia. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: si temeva soprattutto per lo stato di salute della bimba, ma fortunatamente le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi di quanto emerso in un primo momento e nessuno di loro è in pericolo di vita.

I feriti sono stati soccorsi in codice giallo

Oltre alla bimba di 5 anni, sono rimasti coinvolti nell'episodio anche due uomini di 31 e 38 anni. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo in ambulanza all'ospedale di Seriate: le loro condizioni sono comunque serie. Spetterà adesso ai carabinieri della locale stazione, intervenuti per i rilievi del caso, ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Pochi minuti prima un altro incidente sempre a Gorle

Appena pochi minuti prima sempre a Gorle, ma in via Celadina, si era verificato un altro incidente stradale, sempre tra un'auto e una motocicletta. In questa circostanza è rimasto ferito un ragazzo di 20 anni: soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Seriate dove si trova ricoverato in condizioni serie, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita.