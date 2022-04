Bimba di 8 anni scrive ai ladri: “Per favore ridatemi la collana che ho regalato a mio papà” Una bimba di 8 anni si è rivolta ai ladri che sono entrati nella casa della sua famiglia chiedendo la restituzione di una collana del padre. In una lettera, la piccola ha chiesto ai malviventi di restituirgliela poiché è un regalo fatto da lei per il genitore.

La lettera pubblicata da Casateonline

Una bambina di otto anni ha scritto una lettera ai ladri che lo scorso martedì si sono introdotti nella casa della sua famiglia a Casatenovo, in provincia di Lecco, rubando, tra le altre cose, una collana del padre. Il cimelio, sottratto insieme ad oggetti di maggiore valore, era un regalo fatto proprio dalla figlia dell'uomo al padre dopo un biennio di risparmi. Nella sua lettera, la piccola si è rivolta rispettosamente verso i malviventi chiedendo la restituzione del gioiello dopo essere venuta a conoscenza del furto dalla madre.

Bimba di 8 anni scrive ai ladri: Ridatemi la collana che ho regalato a papà

Nello scritto, pubblicato da Casateonline, si legge: "Cari ladri, sono una bambina di 8 anni. So che questa mattina, il 6 aprile 2022, mentre mia mamma mi stava portando a scuola voi siete entrati a casa mia. A parte lo spavento che lei si è presa, volevo chiedervi con tutto il mio cuore di restituirmi la collana che avete preso. Ha un valore molto affettivo: l'ho regalata io a mio papà risparmiando per due anni lunghi per poterla comprare. Per favore non vi chiedo altro, fate questo per me. Con affetto, la bambina alla quale avete preso la collana".

L'appello della piccola scritto su un foglio di quaderno

La lettera è rifinita con un disegno rappresentante, presumibilmente, la piccola stessa in cui viene ritratta mentre piange guardando la collana sparita. Il disegno è accompagnato da un'ultima richiesta: "Piango con il cuore, datemi la mia collana". Ora la bimba aspetta solo che l'appello lanciato porti a una conseguenza positiva e alla riconsegna della collanina da parte dei ladri dopo la lettura della lettera.