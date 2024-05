video suggerito

Avvocato indagato per sfruttamento della prostituzione: ha messo in contatto una maitresse con una giovane Un avvocato di sessant'anni è indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione a Brescia. Il legale avrebbe messo in contatto una ragazza con una maitresse.

A cura di Ilaria Quattrone

Un avvocato di sessant'anni è indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione a Brescia. Dalle indagini della Procura, coordinate dalla sostituta procuratrice Claudia Moregola, è emerso che il legale avrebbe inviato foto e un breve profilo di una giovane via WhatsApp a una maitresse: la ragazza era ospite dell'uomo in città per un paio di giorni. L'uomo avrebbe anche chiesto: "Hai già sentito qualcuno oppure no?" E ancora: "Dai vedi tu quello che riesci a farle fare, dai".

Le investigazioni sono partite nell'autunno 2020: i carabinieri della Compagnia di Chiari erano impegnati in un'inchiesta relativa al furto di uno scooter sul quale erano nascoste due centraline di due automobili rubate. Da lì, hanno poi scoperto l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata proprio al furto di auto, camion e mezzi agricoli che sono avvenuti tra le province di Brescia, Bergamo e Milano e alla ricettazione di pezzi di ricambio. La maitresse avrebbe accompagnato uno dei membri proprio a compiere i furti dei veicoli.

I militari hanno iniziato a seguirla a distanza e hanno intercettato le sue conversazioni in auto e al telefono. Da lì, sono riusciti ad ascoltare lo scambio tra lei e l'avvocato penalista.

Dalle intercettazioni telefoniche, emergerebbe – come riportato dal quotidiano La Repubblica – un interesse sul numero delle prestazioni e sul guadagno. Non solo avrebbe chiesto informazioni sulla possibilità di poter allargare e potenziare il business: "Ma senti una cosa siccome io vedo che tu hai queste grandi capacità, nel tuo lavoro e vedo che sei veramente brava, ma lo mettiamo veramente in cantiere questa cosa…". E ancora: "Io ho tutta una serie di idee, però mi serve una persona complice, che sia donna, perché per trovare ragazze, praticamente serve una donna, capito?".

Avrebbe anche ipotizzato l'acquisto di un immobile: "Pensi che sia meglio fare su questa villa che è fuori mano o fare un bell’attico in città praticamente o un bell’appartamento in città in un palazzo senza portineria, capito? Dal venerdì alla domenica, capito? A ciclo continuo. E si stampano davvero i soldi con questo meccanismo".