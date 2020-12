Erano stati fermati e arrestati perché trovati in possesso di un etto di eroina, ma 48 ore dopo il giudice ha disposto il loro scagionamento. Il motivo? La droga trovatagli non serviva per spacciare ma per essere consumata, e le possibilità di spostamento per reperirla sarebbero state scarse in caso di nuove limitazioni da lockdown, entrato in vigore oggi fino al 27 dicembre prossimo in tutta Italia.

Fermati con un etto di eroina, il giudice: Difficile trovarla con il lockdown

Questa la spiegazione fornita dal giudice per le indagini preliminari di Brescia che ha deciso di rimettere in libertà i due individui, un uomo di 44 anni e una donna di 53, che, come si legge dalle carte analizzata dall'Ansa, ha sottolineato come sia "persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori". Entrambi sono tossicodipendenti ma incensurati e con un lavoro stabile. In virtù di ciò, il gip non li ha ritenuti spacciatori e dunque non colpevoli di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il gip: Sono accaniti consumatori, non spacciatori

Secondo quanto ricostruito, i due erano stati fermati lungo l'autostrada A4 all'altezza di Palazzolo, paese in provincia di Brescia. I poliziotti avevano rinvenuto l'etto di eroina nella loro automobile e, scrive ancora il giudice, "in quanto consumatori accaniti volevano crearsi una riserva di stupefacente adeguata non solo per le prossime festività natalizie, ma anche per ogni evenienza, tenuto conto delle probabili restrizioni alla circolazione legate all'emergenza sanitaria in corso".