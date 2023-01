Auto esce di strada e si ribalta contro un muro: morto un ragazzo di 24 anni È accaduto poco prima delle 16 sulla Gallaratese, località Albizzate (Varese). Un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo essere uscito fuori strada per cause ancora da accertare.

Foto di repertorio

È accaduto poco prima delle 16 sulla Gallaratese, strada del Varesotto in direzione Gallarate. Un ragazzo di 24 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'automobile su cui stava viaggiando ed è finito fuori strada, ribaltandosi e finendo contro un muro. Un impatto violento, che non gli ha lasciato scampo: i soccorritori, accorsi immediatamente sul posto in località Albizzate, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso sul colpo.

Ancora da accertare le cause dello sbandamento

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Gallarate e i Vigili del fuoco di Busto Arsizio e Gallarate, con un’autopompa e un fuoristrada. Dalle primissime ricostruzioni, però, sembra che lo schianto mortale non sia avvenuto per lo scontro con altre vetture: la causa dello sbandamento, insomma, sarebbe tutta rinchiusa dentro l'abitacolo dove ha trovato la morte il giovanissimo guidatore.

L'incidente mortale a Busto Arsizio poche ore prima

Una giornata di sangue, quella del 3 gennaio, sulle strade del Varesotto. Proprio poche ore prima, all'alba, un'altra automobile è finita fuori strada a Busto Arsizio: un uomo ha perso la vita, mentre il passeggero, 54 anni, è rimasto gravemente ferito e si trova attualmente ricoverato all'ospedale di Legnano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa possa essere successo: una distrazione, un malore, o forse un colpo di sonno?