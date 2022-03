Auto si schianta contro un contatore del gas, scoppia un incendio: illesi i cinque giovani a bordo Paura in Brianza: un’auto con a bordo cinque giovani si è schiantata contro un contatore del gas, causando un incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto: Vigili del fuoco)

È stato un risveglio decisamente movimentato per alcuni residenti di Carnate e Usmate con Velate, cittadine in provincia di Monza e Brianza. All'alba di oggi, domenica 20 marzo, un'auto con a bordo cinque giovani è piombata contro un contatore del gas posizionato all'esterno di una villetta posta al confine tra i due comuni. Dopo l'urto il contatore ha preso fuoco, scatenando un piccolo incendio che ha spaventato i residenti e ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Nessuno tra i cinque giovani nell'auto è rimasto ferito

L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 5 del mattino. Le cinque persone a bordo, tre ragazze tra i 19 e i 22 anni e due ragazzi entrambi 22enni, fortunatamente non hanno riportato traumi. Sono usciti dall'auto sulle proprie gambe e sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Vimercate, ma solamente per essere sottoposti ad accertamenti precauzionali. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio causato dalla perdita di gas

Questi ultimi hanno spento le fiamme divampate a causa della perdita di gas e hanno messo in sicurezza la zona, rassicurando i residenti che si sono svegliati dopo l'urto e hanno visto l'incendio. Spetterà invece ai carabinieri capire per quale motivo il conducente dell'auto abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro il contatore: un episodio che avrebbe potuto causare conseguenze più gravi ma si è fortunatamente risolto con un po' di spavento e il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco.