Auto per il trasporto di disabili si schianta sul lungolago di Bellagio: è morta la passeggera Simona Butti Simona Butti, 67enne di Torino, è morta dopo l'incidente avvenuto ieri sul lungolago di Bellagio: l'automobile dei Volontari che accompagnano persone con disabilità si è schiantata contro un albero.

É morta Simona Butti, la 67enne originaria di Torino che si trovava a bordo dell'automobile dei Volontari di Bellagio per il trasporto di persone non autosufficienti che ieri è finita fuori strada e si è schiantata sul lungolago. La donna, ospite di una Rsa, era sul mezzo come passeggera e doveva essere accompagnata a una visita medica. Dopo l'incidente, i soccorsi l'hanno trovata in arresto cardiocircolatorio: per questo sarà ora da chiarire se la causa della morte della 67enne sia da attribuire allo schianto o a un malore.

L'incidente è avvenuto attorno alle 12:00 di ieri, mercoledì 19 febbraio, sul lungolago di Bellagio. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il conducente alla guida del veicolo dei volontari avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe uscito fuori strada schiantandosi contro un albero. Una delle ipotesi è che il 70enne al volante possa aver avuto un malore

Gli operatori del 118, intervenuti sul posto con un’auto medica, due ambulanze e un elicottero, hanno soccorso Butti e hanno tentato di rianimarla prima di trasferirla con urgenza all'ospedale di Lecco, dove è morta. Anche il conducente dell'automobile è stato portato all'ospedale sant'Anna di Como con un trauma alla schiena. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e ad accertarne le cause.