Auto distrugge la cappella della Madonna del Rosario nel Milanese: lo schianto dopo un colpo di sonno

L’incidente si è verificato questa notte, a cavallo tra sabato 9 e domenica 10 maggio, intorno alle 2.30, in IV novembre a Cuggiono, nel Milanese. Un colpo di sonno poi lo schianto contro la cappella della Madonna del Rosario.

La cappella della Madonna del Rosario distrutta (foto Facebook sindaco di Cuggiono, Giovanni Cucchetti)

Un'auto si è schiantata contro la cappella della Madonna del Rosario, distruggendola completamente. È accaduto questa notte, a cavallo tra sabato 9 e domenica 10 maggio, intorno alle 3.30, in via San Rocco 114 lungo la SP 117, a Cuggiono, nel Milanese.

Come riportato anche dal sindaco di Cuggiono, Giovanni Cucchetti, sulla propria pagina Facebook, l'incidente si sarebbe verificato a causa di un "colpo di sonno da parte del conducente, come accertato dai carabinieri".

Secondo una prima ricostruzione, la persona alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo poco prima del supermercato Famila, andando a sbattere contro la cappella e centrandola in pieno. All'interno della struttura era posizionato un quadro storico del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei.

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La cappella della Madonna del Rosario prima dell’incidente (foto Google Maps)

Come spiega il sindaco Cucchetti nello schianto fortunatamente non si sono registrati feriti e né sarebbero coinvolti altri mezzi. "Miracolosamente illeso il conducente della vettura, un giovane milanese di 22 anni", spiegano invece i vigili del fuoco in una nota diffusa.

Sul posto giunti immediatamente i soccorsi. Presenti i vigili del fuoco di Inveruno, i carabinieri di Castano e Cuggiono.

"Ringrazio tutti i Vigili del Fuoco i Carabinieri, il responsabile dell'ufficio tecnico di Cuggiono ed EuroPa per il pronto intervento e la messa in sicurezza dell'area. Da domani si attiveranno tutte le pratiche amministrative ed assicurative per il ripristino del danno", ha concluso il sindaco.