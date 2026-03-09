Atterra a Bergamo con un volo da Dubai con gioielli da 42mila euro nascosti sotto la divisa: hostess multata

Un’assistente di volo è stata multata per 11.800 euro per contrabbando per omessa dichiarazione. La 38enne era atterrata a Bergamo con un volo da Dubai con orologi e gioielli nascosti sotto l’uniforme.

Gli orologi Rolex e i gioielli Cartier sequestrati all’hostess

Una assistente di volo di 38 anni è stata multata per contrabbando per omessa dichiarazione doganale all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo lo scorso 20 febbraio. La donna, appena atterrata con un volo proveniente da Dubai, negli Emirati Arabi, aveva nascosto sotto l'uniforme di volo orologi marca Rolex e gioielli Cartier per un valore totale superiore ai 42mila euro. La 38enne avrebbe, quindi, evaso oltre 9mila euro di diritto doganali. I preziosi sono stati poi sottoposti a sequestro amministrativo.

Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Compagnia della guardia di finanza di Orio al Serio hanno fermato la 38enne appena dopo aver varcato la linea valutaria della sala degli arrivi internazionali dell'aeroporto ‘Il Caravaggio'. L'assistente di volo, di origine ucraina e con precedenti per contrabbando, era stata notata avanzare con un fare circospetto. L'hostess è stata, quindi, sottoposta a ispezione e all'interno del suo bagaglio a mano sono state trovate due scatole che riportavano il marchio Rolex e altre due confezioni Cartier tutte vuote.

Quando i funzionari della dogane le hanno chiesto di mostrare il contenuto delle scatole, la 38enne avrebbe esibito un'etichetta di spedizione la quale sosteneva che i gioielli erano stati spediti in Russia direttamente da Dubai. Il personale della dogana, ipotizzando che la vettura fosse falsa, hanno sottoposto l'assistente di volo a perquisizione e hanno trovato un bracciale Cartier indossato nella parte superiore dell'avambraccio, quindi nascosto dall'uniforme, e due orologi Rolex e un anello sempre marchia Cartier in un marsupio rigido inserito sotto la gonna.

Dai successivi accertamenti, è emerso che quei quattro preziosi avevano un valore complessivo pari a 42.085 euro, e quindi la 38enne aveva evaso i diritti doganali per oltre 9mila euro. All'hostess è stato contestato il contrabbando per omessa dichiarazione, ma essendo una cifra al di sotto della soglia di rilevanza penale le è stata irrogata solo una sanzione amministrativa e imposto l'obbligo di versare le tasse dovute. La cifra totale è quindi di circa 11.800 euro.