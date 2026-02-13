Al supermercato con una scatola piena di monete false da 50 centesimi da cambiare: denunciato

Un uomo di 42 anni, cittadino cinese, è entrato in un supermercato nel Milanese per cambiare 20 chilogrammi di monete da 50 centesimi per un valore di 1200 euro. Si è scoperto poi che la moneta era falsa e lui irregolare.

50 centesimi di euro (foto istock)

Un uomo di 42 anni – cittadino cinese irregolare sul territorio nazionale dal 2023 – è stato accompagnato in questura dopo essere stato fermato mentre cercava di cambiare monete da 50 centesimi per un valore complessivo di 1.200 euro. È successo ieri, giovedì 12 febbraio, all'interno del centro commerciale Bennet di Cornaredo nel Milanese. L'uomo è stato notato perché trasportava in modo goffo e sospetto grosse scatole di cartone.

Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse, l'uomo di sarebbe presentato nel centro commerciale trasportando appunto scatole contenenti quasi 20 chilogrammi in monetine, tutte da 50 centesimi. L'intenzione dell'uomo era quella poi di cambiare i soldi in un convertitore automatico. Ma il suo gesto non è di certo passato inosservato. Alcuni presenti hanno chiamato i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti immediatamente sul posto.

Dai controlli e accertamenti dei militari è emerso che le monete in mano all'uomo erano tutte contraffatte. Per questo il 42enne 42enne è stato denunciato per "spedita di monete false". Il denaro finto, sequestrato dai carabinieri sarà analizzato dai militari del Nucleo antifalsificazione monetaria di Milano per accertare la tipologia di contraffazione. Il 42enne, inoltre risultato irregolare dal 2023, è stato accompagnato in questura per l’esecuzione di un decreto di espulsione già pendente a suo carico.