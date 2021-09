Atm potenzia il servizio per l’inizio della scuola: 200 mezzi in più e 120 navette per gli studenti Atm, in vista dell’inizio della scuola e per garantire un rientro in sicurezza, ha comunicato di aver potenziato i mezzi sia su superficie che su strada e di aver aumentato il numero degli addetti ai passeggeri. Resta comunque il limite della capienza all’80 per cento e l’invito a usare le mascherine.

A cura di Ilaria Quattrone

Con l'inizio della scuola anche l'Azienda trasporti milanesi (Atm) si prepara ad accogliere gli studenti. Atm infatti ha annunciato di essere pronta a potenziare il servizio. Dal 13 settembre saranno disponibili duecento mezzi in più e 120 bus navette per gli studenti. In totale, al giorno, saranno 25mila le corse in superficie e 2400 quelle in metropolitana. Le navette serviranno 32 istituti, quelli tra i più frequentati.

Aumentato il numero di treni in metropolitana

In una nota stampa, l'Azienda fa sapere che, in caso di raggiungimento della capienza massima, l'autista non effettuerà le fermate se non per far scendere i passeggeri a bordo. Sulle metropolitane, invece, con gli otto treni in più sarà raggiunto il numero massimo di treni che il sistema di sicurezza ammette in viaggio sulle diverse linee. Continuerà sempre a essere attivo il conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli che si bloccano agli accessi in caso di raggiungimento della soglia prevista. Atm assicura inoltre che i mezzi saranno sanificati più volte al giorno: è stata creata una task force di quattrocento persone: "Complessivamente i treni sono sanificati almeno due-tre volte al giorno, così come le principali automatiche di biglietti e tutti i punti di appoggio e contatto".

Più assistenti ai passeggeri

Da lunedì aumenteranno gli assistenti ai passeggeri: in totale sono 380 gli addetti che presteranno assistenza. Loro si aggiungeranno ai 130 controllori. La capienza continuerà a rimanere fissata all'80 per cento. Per questo motivo, è stato fondamentare lo scaglionamento degli orari che ridurranno il rischio di assembramento. Atm invita comunque a non viaggiare nelle ore di punta e di utilizzare la mascherina.