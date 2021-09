Lombardia: erogato a tutti gli studenti ammessi il contributo “Dote scuola” per materiale didattico È stato erogato il contributo “Dote Scuola” per l’acquisto di libri e materiali didattici per tutti gli studenti ammessi al bando. Lo ha dichiarato in una nota la Regione Lombardia. Il totale del finanziamento, pari ad altri 9.160.000 euro, è stato possibile grazie ad ulteriori risorse regionali.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

È stato erogato il contributo "Dote Scuola" per l'acquisto di libri e materiali didattici per tutti gli studenti le cui domande erano risultate ammesse ma non finanziate. Lo ha annunciato in una nota Regione Lombardia. Il totale finanziamento, pari ad ulteriori 9.160.000 euro, è stato possibile grazie allo stanziamento di altre risorse regionali. "È stato un grande sforzo compiuto dall'intera giunta regionale – ha detto l'assessore regionale all'Istruzione Sala – per il quale ringrazio il governatore della Lombardia Fontana e l'assessore al bilancio Caparini che hanno saputo offrire risposte concrete a tutte le richieste: 46mila domande in più rispetto agli scorsi anni". La misura era stata oggetto di alcune critiche sollevate in consiglio regionale, dove era stato evidenziato come molte famiglie fossero rimaste escluse nonostante avessero i requisiti necessari ad accedere al contributo.

Tutte le famiglie hanno ricevuto il codice per accedere alla misura

A partire da ieri le famiglie hanno infatti ricevuto il codice dote scuola all'indirizzo e-mail indicato durante la compilazione delle domande e il contributo per studente, accreditato sulla Tessera sanitaria del richiedente, sarà utilizzabile dal 23 settembre 2021 nei punti vendita convenzionati. In alternativa, per chi avesse già acquistato i libri di testo, è stata prevista la possibilità di richiederne il rimborso fino ad un massimo di 200 euro per studente. Basterà presentare lo scontrino o ricevuta fiscale, secondo le modalità che verranno indicate a ciascuna famiglia durante l'erogazione del contributo. In caso di richiesta di rimborso, non bisogna utilizzare il contributo erogato sulla tessera sanitaria. Per l'acquisto di tutti i materiali scolastici la "dote scuola" può essere utilizzata entro il 31 gennaio 2022. La misura è rivolta agli studenti fino ai 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado statali o paritarie oppure istituzioni formative accreditate, con Isee inferiore o uguale a 15.748,78 euro.