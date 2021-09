Covid a Milano, a tre giorni dall’inizio della scuola già 37 classi in quarantena Non è finita neanche la prima settimana di scuola che sono già 37 le classi in quarantena dopo un caso di positività al Covid nella provincia di Milano e Lodi. Così è quanto riferito da Ats. Numeri che dovrebbero essere più bassi rispetto allo scorso anno: per il ritorno in classe in sicurezza il governo ha obbligato i docenti al Green pass, mentre per gli studenti over 12 è già aperta la possibilità di vaccinarsi.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

A neanche una settimana dall'inizio della scuola sono già 37 le classi scolastiche messe in quarantena per casi di positiva al Covid nelle province di Milano e Lodi. Lo rende noto Ats che si occupa di queste due province. Rispetto all'avvio dello scorso anno scolastico quest'anno gli alunni e gli insegnanti sono vaccinati: chi infatti ha compiuto i 12 anni di età ha già ricevuto la sua dose anti Covid, cosa che rende più tranquilli gli istituti delle scuole medie e superiori. Mentre per i docenti e il personale scolastico c'è l'obbligo di Green pass per tornare in cattedra. A cambiare quest'anno è anche la gestione della situazione Covid nelle scuole: non sarà più di competenza di Ats, ma passerà direttamente dall'assessorato regionale al Welfare.

Tutte le regole anti Covid in classe

E ancora, cambiano anche altre regole. Si dovranno rispettare tutti i protocolli di sicurezza in vigore già lo scorso anno: quindi il rispetto delle distanze di sicurezza e l'obbligo di indossare la mascherina. Tra le ultime novità però quella decisa con il nuovo decreto del governo che ha esteso la Certificazione Covid anche a tutti i lavoratori esterni, come i dipendenti delle ditte che offrono servizi di pulizia o di mensa, e in generale a chiunque faccia ingresso nelle scuole. Genitori e accompagnatori compresi. Per quanto riguarda invece i così detti "contatti stretti": sono considerati tali i compagni di classe di uno studente positivo. La quarantena avrà una diversa durata a seconda di avere effettuato o no una vaccinazione completa: consisterà da un minimo di sette giorni che scatterà dall'ultimo contatto con il positivo e potrà durare fino a dieci giorni. Per ritornare a scuola sarà necessario un tampone negativo.