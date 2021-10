Covid a scuola: Ats, 130 tamponi positivi e 86 classi isolate nelle province di Milano e Lodi Per l’Ats della città metropolitana di Milano il trend delle classi, dei casi e delle persone in isolamento rimane stabile. Tra il 27 settembre e il 3 ottobre 2021, ha ricevuto segnalazioni di 130 casi di tamponi positivi al Covid nelle scuole delle province di Milano e Lodi. La settimana precedente erano 132.

A cura di Simona Buscaglia

Secondo i dati dell'Ats (Agenzia di tutela della salute, ndr) della città metropolitana di Milano il trend delle classi, dei casi e delle persone in isolamento continua ad essere stabile. Tra il 27 settembre e il 3 ottobre 2021, l'Ats ha ricevuto segnalazioni di 130 casi di tamponi positivi al Sars-CoV-2 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. I casi erano 132 la settimana scorsa.

Dal 27 settembre al 3 ottobre sono 130 tamponi positivi a Milano e Lodi

In totale si tratta di 113 alunni e 17 operatori: 4 sono del Nido, 19 della scuola dell'infanzia, 54 della scuola primaria, 20 della secondaria di primo grado e 33 di quella di secondo grado. Le classi isolate, invece, sono 86: 17 tra nido e scuola dell'infanzia, 30 della scuola primaria, 16 della scuola secondaria di primo grado e 23 di quella di secondo grado. In totale stiamo parlando di 2.072 persone isolate, contro le 2.195 della settimana precedente. Di questi 2.007 alunni e 65 operatori.

Il comitato "A scuola" chiede tamponi salivari per evitare quarantene per tutti

Il comitato “A scuola” il 21 settembre era in presidio davanti a Palazzo Pirelli per dire “basta alle quarantene per gli studenti”. Secondo i manifestanti è ingiusto che una volta trovato un contatto positivo “la classe intera venga sottoposta alla quarantena, costringendo alla didattica a distanza”. "Non possono essere considerati contatti stretti perché portano la mascherina a scuola e non dovrebbero quindi essere soggetti a quarantena" aveva detto a Fanpage.it Lisa Jucca, vice presidente del comitato "A scuola". In quella seduta del consiglio regionale era stata approvata una mozione che propone l’utilizzo dei tamponi salivari per il monitoraggio nelle classi, evitando la quarantena per tutti indistintamente.