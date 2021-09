“Basta con le quarantene agli studenti, sì ai tamponi salivari a scuola”: presidio sotto il Pirellone Il comitato “A scuola” oggi in presidio davanti a Palazzo Pirelli per dire “basta alle quarantene per gli studenti”. Secondo i manifestanti è ingiusto che una volta trovato un contatto positivo “la classe intera venga sottoposta alla quarantena, costringendo alla didattica a distanza”. Oggi in consiglio regionale verrà discussa e votata una mozione che proporrà l’utilizzo dei tamponi salivari per il monitoraggio nelle classi, evitando la quarantena per tutti indistintamente.

A cura di Simona Buscaglia

"Oggi siamo in presidio per dire basta con le quarantene per gli studenti, non possono essere considerati contatti stretti perché portano la mascherina a scuola e non dovrebbero quindi essere soggetti a quarantena". A dichiararlo a Fanpage.it è Lisa Jucca, vice presidente del comitato "A scuola", questa mattina in presidio davanti a Palazzo Pirelli, sede del consiglio regionale, dove oggi pomeriggio verrà discussa una mozione della consigliera di Lombardi civici europeisti, Elisabetta Strada, proprio sui tamponi salivari a scuola per evitare le quarantene a tutta la classe nel momento in cui uno studente risulti positivo al Covid-19. "Visti gli aumenti di vaccinati anche tra i giovani – aggiunge Jucca – riteniamo che non si possa applicare lo stesso protocollo dell'anno scorso, altrimenti lo sforzo vaccinale non è servito a nulla. Gli studenti seduti a distanza con la mascherina non sono contatti stretti".

Oggi verrà discussa in consiglio regionale una mozione per i tamponi salivari

La mozione, sottoscritta anche dalla consigliera Paola Bocci del Partito democratico, "impegna il presidente e la giunta a farsi portavoce presso il governo affinché i tamponi, anche salivari, che sono meno invasivi – si legge nel testo – siano utilizzati regolarmente quale strumento per evitare la quarantena di tutta la classe nel caso in cui vi siano dei soggetti positivi". "Sotto i 12 anni chiediamo l'adozione del protocollo che riguarda i tamponi salivari, per i nidi e le scuole materne si possono usare quelli salivari – ha proseguito Jucca del comitato "A scuola" – tutto questo perché vogliamo scongiurare la didattica a distanza e perché ormai i tamponi salivari non sono una sperimentazione, sono stati approvati per questo tipo di monitoraggio. Inoltre è ingiusto che agli studenti vengano applicate delle restrizioni che non vengono richieste in palestra o a lavoro, dove chi è distanziato con la mascherina non viene considerato un contatto stretto".