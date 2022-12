Da gennaio Atm aumenta il costo del biglietto e taglia alcune corse: ridotti tram e bus Il prezzo del ticket per i mezzi pubblici milanesi da gennaio costerà 2,20 euro. Previsti anche tagli alla flotta di tram e bus, intorno al 3 per cento: ecco quali linee saranno coinvolte.

Stangata in arrivo a gennaio, per i viaggiatori del servizio pubblico milanese. Prima l'aumento del biglietto ordinario a 2,20, con 20 centesimi di rincaro sui 2 euro di costo attuale. Poi il taglio che riguarderà parecchie linee dei mezzi di superficie, intorno al 3 per cento delle corse. La motivazione? Sempre la stessa: risparmiare e risparmiare, a causa degli elevatissimi costi dell'energia comunale (con una spesa generale aumentata di cento milioni) e del buco nelle casse di Atm.

L'aumento del costo dei biglietti di Atm

Era nell'aria, e alla fine è arrivato. È ufficiale la decisione del Comune di Milano di aumentare il biglietto ordinario dei mezzi pubblici a 2,20 euro, alzando di 20 centesimi la precedente tariffa di 2 euro tondi. Il rincaro del trasporto pubblico locale, dovuto anche agli adeguamenti Istat, scatterà subito dopo le feste natalizie. Dal 9 gennaio i milanesi e chi si muove per la città pagheranno cifre aumentate per ticket e carnet.

Il biglietto ordinario, secondo questo nuovo provvedimento, salirà a 2,20 euro. In rialzo anche ticket e carnet: il giornaliero costerà 7,60 euro (al posto di 7), quello valido tre giorni 13 euro (invece di 12) e il carnet dieci viaggi che costerà 19 euro e 50 centesimi (1 euro e mezzo in più di adesso). Non saranno toccati invece gli abbonamenti, fermi a 39 euro quello mensile e 330 euro quello annuale ordinario.

Quali linee di bus e tram a Milano saranno interessati dai nuovi tagli

Da gennaio 2023 saranno così previsti anche tagli al passaggio dei mezzi pubblici. Ridotta del tre per cento circa la flotta cittadina, ecco quali linee subiranno le prime modifiche: i tram 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 12 – 14 – 15 – 19 – 27 – 33 e gli autobus 43 – 47 – 49 – 50 – 54 -58 – 60 – 61 – 63 – 67 – 70 – 73 – 74 – 80 – 81 – 94. L'impatto sui cittadini e sui passeggeri? Qualche minuto in più di attesa. Che, c'è da starne certi, in una città come Milano peseranno parecchio sulla quotidianità e sull'umore di ogni mattina e ogni sera si trova in viaggio.